Российский фондовый рынок открылся падением основных биржевых индексов в среду, 13 октября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже опустился до 4254,57 пункта (минус 0,22 процента), индекс РТС — до 1863,93 пункта (минус 0,32 процента).
Рубль сохранил позиции к основным валютам. На 10:01 мск курс доллара составлял 71,81 рубля (минус 0,05 рубля), курс евро — 82,95 рубля (плюс 0,07 рубля).
Нефть марки Brent стоила 83,23 доллара за баррель (минус 0,23 процента), марки WTI торговалась по 80,45 доллара (минус 0,2 процента). Газовые фьючерсы продавались по 1100 долларов за тысячу кубометров.
Лидерами роста «голубых фишек» на 10:07 стали «Полюс» (плюс 1,47 процента, до 12 898 рубля за акцию), «Полиметалл» (плюс 1,41 процента, до 1278,7 рубля) и «Норникель» (плюс 0,22 процента, до 22.578 рубля), аутсайдерами — Сбербанк (минус 0,95 процента, до 374,2 рубля за акцию), НЛМК (минус 0,31 процента, до 218,36 рубля) и «Лукойл» (минус 0,27 процента, до 7286 рубля).