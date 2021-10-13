Умер основатель группы The Chieftains Пэдди Молони

Волынщик и вистлер Пэдди Молони, основатель одной из самых известных ирландских фолк-групп The Chieftains, умер в возрасте 83 лет. Об этом пишет Mirror.

Причина смерти не уточняется. Память Молони почтили президент Ирландии Майкл Хиггинс и премьер-министр страны Михол Мартин.

The Chieftains были сформированы в 1962 году и продолжают свою деятельность по сей день. Музыканты записали саундтрек к фильму «Барри Линдон» Стэнли Кубрика, выпустили свыше 40 альбомов и завоевали шесть статуэток «Грэмми». Они выступали или сотрудничали с такими музыкантами как Мик Джаггер, Элвис Костелло, Арт Гарфанкел, Мадонна, Зигги Марли, Ван Моррисон, а также с группами The Rolling Stones и Ultravox.

Молони выступал в группе с момента ее основания и до своей смерти.