Умер участник групп «Цветы» и «Круг» Михаил Файнзильберг

Умер композитор и аранжировщик Михаил Файнзильберг. Об этом сообщил музыкант Игорь Саруханов в своем Instagram-аккаунте.

«Друзья, с прискорбием сообщаем об уходе из жизни одного из создателей группы "Круг", бывшего участника Михаила Файнзильберга. Приносим свои самые искренние соболезнования семье и близким. Светлая память!» — говорится в публикации.

Саруханов не уточнил, что именно послужило причиной смерти его коллеги. Музыканту было 67 лет.

Михаил Файнзильберг родился 6 мая 1954 года в Кемерово. Он начал музыкальную карьеру в качестве барабанщика в группе Стаса Намина «Цветы», а позднее основал с Владимиром Васильевым и Александром Слизуновым коллектив «Круг». После распада проекта занимался сольной карьерой и в конце 1990-х записал альбом в Тель-Авиве.

Какое-то время Файнзильберг жил в Майами. Вернувшись в Россию, принял обряд монашества, был звонарем и служащим Храма Иконы Божьей Матери в Ховрино.