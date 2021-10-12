Умер игравший с Джорджем Майклом в Wham! бас-гитарист Деон Эстус

Умер американский музыкант, известный по группе Wham!, Деон Эстус. Об этом сообщил один из бывших участников британского поп-дуэта Эндрю Риджли в Twitter.

«Очень грустные новости о смерти Деона Эстуса. Щедро одаренный бас-гитарист, харизматичный и веселый персонаж, основа ритм-секции Wham!» — написал 58-летний Риджли. Артист, которого называли «третьим из Wham!», скончался в возрасте 65 лет в понедельник, 11 октября.

Деон Эстус родился 4 июля 1956 года в городе Детройт, США. Он играл на бас-гитаре в двух первых сольных проектах певца Джорджа Майкла и присоединился к нему в группе Wham! В 1989 году сингл из первого сольного альбома Эстуса Heaven Help Me с участием Джорджа Майкла в качестве бэк-вокалиста достиг пятой строчки в чарте Billboard Hot 100.

Бас-гитарист также играл с такими известными артистами, как Элтон Джон, Тина Тернер, Фрэнк Заппа, Анни Леннокс, Марвин Гей и другими.