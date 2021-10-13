Названа новая причина для покупки ноутбука

GfK: россияне стали чаще приобретать ноутбуки для создания контента для соцсетей

Россияне стали чаще приобретать портативные компьютеры для создания контента для соцсетей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Журналисты ссылаются на актуальный отчет агентства GfK, согласно которому девять процентов жителей России приобрели компьютер для создания контента для соцсетей. Аналитики отметили возросший интерес к данной сфере и назвали эту причину новой для приобретения ноутбука. В 2020 году указанная причина входила в сегмент «Прочие», который набрал всего три процента.

По словам старшего консультанта отдела исследований промышленных товаров GfK Андрея Серегина, в 2020 году жители страны в основном приобретали компьютеры для удаленной работы. «Сейчас создание контента мы выделяем в отдельный стимул покупателей, поскольку он показал резкий рост», — отметил специалист.

Как говорится в отчете, за первое полугодие 2021 года в России было продано 1,4 миллиона ноутбуков на сумму 81 миллиард рублей. В штучном выражении продажи оказались на 13 процентов ниже, чем за аналогичный период 2020 года.

Из данных поиска «Яндекса» следует, что чаще всего пользователи ищут устройства стоимостью от 30 до 50 тысяч рублей. По данным группы «М.Видео-Эльдорадо», смещение спроса идет в средний и верхний ценовые сегменты.

В середине сентября представители «AliExpress Россия» сообщили, что самым востребованным ноутбуком среди россиян был признан девайс Lenovo IP Gaming 3. Также была отмечена большая доля ориентированных на геймеров устройств.