Хакеры поставили под угрозу удаленную работу

Работа из дома стала для компаний невыгодной — хакеры поставили под угрозу безопасность корпоративных данных. К примеру, ущерб от удаленной работы в немецких фирмах в 2020 году оценивают в 52,5 миллиарда евро. Данные из доклада Кельнского института экономических исследований приводит Bloomberg.

Общий ущерб, которые нанесли хакеры немецким компаниям в 2020 году, составил рекордные 223,5 миллиарда евро — вдвое больше, чем в 2019-м, когда он обошелся в почти 103 миллиарда евро. При этом, по данным исследователей, расходы, связанные с дистанционной работой, стали на четверть больше.

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«Чаще всего киберпреступления происходят из-за нехватки корпоративных ноутбуков, плохо обученного персонала и отсутствия надежных систем безопасности», — считает одна из авторов доклада Барбара Энгельс. Она предположила, что общая сумма ущерба от кибератак в Германии может быть больше, поскольку в исследовании не учитывались небольшие компании, у которых тоже наверняка есть проблемы с защитой данных.

В другом исследовании Федеральное управление информационной безопасности выяснило, что домашние Wi-Fi-соединения взломать гораздо легче, чем корпоративные сети, и только 16 процентов немецких компаний увеличили свои затраты на IT-безопасность по время пандемии.

В июле Совет по финансовой стабильности G20 призвал усилить защиту банков от участившихся хакерских атак. Причиной стала также удаленная работа, которая подняла уровень киберпреступности с 5 тысяч случаев в неделю в 2020 году до 200 тысяч случаев в 2021-м. Интернет-мошенники атакуют организации посредством фишинга, программ-вымогателей или вредоносного ПО.