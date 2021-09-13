Названы самые популярные ноутбуки

Самым востребованным ноутбуком с AliExpress был признан девайс Lenovo IP Gaming 3. Об этом говорится в пресс-релизе компании «AliExpress Россия», который оказался в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В отчете аналитики компании назвали самые популярные ноутбуки среди россиян за лето 2021 года. Указанная модель от Lenovo позиционируется как портативный игровой компьютер с процессором AMD Ryzen 5, SSD-накопителем емкостью 256 гигабайт и видеокартой GTX 1650. Стоимость девайса составляет около 50 тысяч рублей.

На второй и третьей позициях оказались MSI GF63 и MacBook Air 13 соответственно. Также в рейтинг попали модели Asus TUF gaming F15, Huawei Matebook D 14, Honor MagicBook Pro 2020, MSI GL75, MSI GF63, MSI Modern 14 и HP Pavilion Gaming 15. Больше всего устройств в списке — четыре единицы — представляют бренд MSI.

Указанные компьютеры оценены в диапазоне от 45,9 до 94,9 тысячи рублей. Отмечается большая доля ориентированных на геймеров устройств.

В конце июня представители компании «AliExpress Россия» отметили, что спрос на ноутбуки в России вырос в полтора раза с начала года. Самыми популярными моделями из каталога торговой площадки оказались компьютеры стоимостью от 33 до 65 тысяч рублей.