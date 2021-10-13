Черногория назвала получивших «золотые паспорта» россиян

Власти Черногории опубликовали документ, в котором содержатся данные 166 получателей «золотых паспортов». Гражданство этой страны могут предоставить за инвестиции в экономику.

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Среди заявителей оказались и россияне. Например, там есть Олег Сафонов, тезка бывшего главы Ростуризма. В его заявлении на получение гражданства местом рождения назван город Целиноград (бывшее название Нурсултана, Казахстан). Именно там родился экс-глава Ростуризма. В списке также есть полный тезка генерального директора «Авито» Владимира Правдивого. У них тоже совпадает место рождения — село Арзгир в Ставропольском крае.

Также «золотой паспорт» получил тезка члена совета директоров ТМК Александр Ширяев, тезка партнера миллиардера Романа Абрамовича Андрей Городилов и Сергей Балаганский, тезка бывшего главы коммерческого банка «Лада-Кредит».

Чтобы получить паспорта Черногории, иностранцы должны вложить в недвижимость от 250 тысяч евро на севере страны и от 450 тысяч евро — на юге, а также сделать благотворительный взнос на 100 тысяч евро. Аналогичная программа есть на Мальте.

Ранее сообщалось, что больше половины выданных «золотых паспортов» Кипра могут быть аннулированы, поскольку были получены вне правовых рамок. Власти этой страны незаконно выдали 3,5 тысячи «золотых паспортов» родственникам инвесторов в рамках программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции. К такому выводу пришла независимая комиссия, специально созданная для проверки.

