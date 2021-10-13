В Госдуме рассмотрят поправки для защиты жертв домашнего насилия

В ГД внесли проект поправок в статью о повторных побоях для защиты жертв домашнего насилия

Проект поправок в статью о повторных побоях внесен в Госдуму. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Для защиты жертв домашнего насилия Кабмин предложил дополнить статью Уголовного кодекса частью, предусматривающей ответственность лица, имеющего судимость за преступление, совершенное с применением насилия, за побои, причинившие физическую боль без последствий для здоровья.

В качестве наказания рассматриваются обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на тот же срок, либо арест на срок до шести месяцев.

Проект подготовили во исполнение постановления Конституционного суда России по жалобе гражданки Людмилы Саковой. Она посчитала, что существующая статья не позволяет повторно привлекать к ответственности граждан с непогашенной судимостью.

Сам же законопроект о домашнем насилии хотят внести в осеннюю сессию. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сочла нынешнюю доработанную редакцию «приемлемой для внесения обсуждения на площадке Государственной Думы».

Проект о профилактике семейно-бытового насилия впервые внесли в Госдуму в 2016 году, однако он не прошел первое чтение. В 2017-м был принят закон о декриминализации семейных побоев, инициированный группой депутатов и сенаторов, включая Елену Мизулину. В конце 2019 года законопроект о профилактике семейно-бытового насилия снова появился на сайте Совета Федерации. Авторы документа предложили ставить на профилактический учет агрессоров. Согласно законопроекту, необходимо также обязывать виновных в насилии покинуть место проживания с жертвой и прекратить общение с ней.