Оксана Пушкина предрекла новые атаки на секс-меньшинства в России

В повестке нового созыва Госдумы будут наблюдаться такие тренды, как дискриминация секс-меньшинств, атеистов, защитников прав женщин, считает бывший депутат Оксана Пушкина, входившая в предыдущий созыв нижней палаты парламента. В разговоре с «Лентой.ру» она также выразила опасения, что даже в случае принятия закона о домашнем насилии он не будет иметь реальной силы и станет популистским шагом.

«Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей совершил транзит из седьмого созыва в восьмой без Оксаны Пушкиной, но с Виталием Милоновым. Что само по себе ярко демонстрирует соответствующие тренды в семейной политике. Думаю, в повестке нового созыва появится популизм и очередные гомофобные инициативы. Попытки законодательной дискриминации могут быть предприняты не только в отношении представителей сексуальных меньшинств, но и в отношении защитников прав женщин, а также атеистов и просто сторонников здравого смысла», — предрекла Пушкина.

Бывший депутат добавила, что, хотя она не видела финальной версии закона о домашнем насилии, есть опасения, что даже в случае принятия он не будет иметь реальной силы.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия появился в конце 2019 года на сайте Совета Федерации. В нем авторы документа предложили ставить на профилактический учет агрессоров. Согласно законопроекту, необходимо также обязывать виновных в насилии покинуть место проживания с жертвой и прекратить общение с ней. Закон пока не принят, как отмечали в рабочей группе по соответствующему законопроекту, это может произойти к концу 2021 года или в начале 2022-го.