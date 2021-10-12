Жириновский предложил построить новое здание для Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский: новый парламентский центр можно построить за три года

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил построить новый парламентский центр, где будут проводиться заседания Госдумы. Политик назвал старое здание на Охотном ряду невзрачным, сообщает «Российская газета».

«Наше здание выглядит очень невзрачно, — посетовал Жириновский, выступая на первом пленарном заседании Госдумы восьмого созыва. — Посмотрите на парламенты любой страны, самой бедной, самой дикой! Лучшее здание этой страны — парламентский центр».

Лидер ЛДПР также указал на то, что депутаты в имеющемся зале заседаний сидят слишком близко друг к другу. «Должна быть дистанция в полтора метра», — подчеркнул он, отметив, что сам уже сделал шесть прививок от коронавируса. Жириновский попросил не допускать в зал не прошедших вакцинацию. По словам политика, проект нового парламентского центра уже разработан, деньги на его реализацию есть. Центр можно построить за три года, предположил Жириновский.

Начать строительство парламентского центра в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы планировалось в конце 2015 года, в 2018-2019 годах Госдума должна была переехать в новое здание. В июне 2016 года занимавший пост спикера нижней палаты парламента Сергей Нарышкин признал наличие финансовых проблем со строительством комплекса. Согласно проекту, общая площадь парламентского центра, где разместится и Совет Федерации, составит 345 тысяч квадратных метров.