Жириновский раскрыл детали закрытой встречи с Путиным

Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире YouTube-программы «СоловьевLive» раскрыл детали закрытой встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам парламентария, в ходе встречи поднимались вопросы, касаемые работы Госдумы и принятия законов, и дистанционного обучения, порядок которого, как пояснил Жириновский, не определен в законодательстве.

Также политик отметил, что долго общался с президентом, однако встреча длилась всего 20 минут из-за нагрузки главы государства. «То есть, все, что надо, я сказал. Выслушал какие-то пожелания президента. Он со всеми встретится», — сказал Жириновский.

Депутат также добавил, что выступал за срочное принятие закона о включении вакцины против COVID-19 в календарь обязательных прививок.

Первое заседание Государственной Думы VIII созыва состоится 12 октября. Выборы в нижнюю палату российского парламента прошли в период с 17 по 19 сентября. По итогам обработки 100 процентов протоколов партия «Единая Россия» победила с результатом 49,82 процента голосов. Второе место заняла КПРФ, набравшая 18,93 процента голосов. Далее следуют ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46 процента) и партия «Новые люди» (5,32 процента).