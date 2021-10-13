Российский врач объяснила пользу жирных продуктов

Продукты с содержанием жиров укрепляют сосуды, помогают поддерживать красоту и снимать воспаления, объяснила диетолог Ирина Писарева в беседе с «Вечерней Москвой».

Она посоветовала обратить внимание на авокадо, поскольку он на 80 процентов состоит из полиненасыщенных полезных жиров, улучшающих работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, авокадо помогает снижать уровень холестерина.

К полезным жирным продуктам диетолог также отнесла оливковое, кокосовое и льняное масла. Кроме того, она призвала есть больше жирной рыбы — скумбрии, семги и лосося. Они содержат омега-3, который снижает воспаление в организме. Жирная рыба улучшает состояние ногтей и волос, подытожила Писарева.

Ранее фитотерапевт и кандидат биологических наук Михаил Лущик назвал мед продлевающим жизнь продуктом. По его словам, свойства меда во многом зависят от того, из каких ингредиентов он сделан. Например, мед из липы помогает быстрее выздороветь при простуде. У меда из акации низкий гликемический индекс, поэтому его могут есть люди, страдающие диабетом.

