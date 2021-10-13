Россияне выиграли самый престижный мировой чемпионат программистов

Команда Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ) одержала победу в самом престижном чемпионате мира среди университетских команд International Collegiate Programming Contest (ICPC-2020). Об этом «Российской газете» сообщил руководитель команды, доцент Института информационных технологий, математики и механики (ИИТММ) ННГУ Николай Борисов.

По его словам, участникам состязания предстояло за пять часов решить 15 кейсов на языке С++. При этом команда ННГУ по итогам финального раунда смогла решить наибольшее количество задач — 12. В то же время главные соперники нижегородцев — команды Сеульского университета, петербургского Института точной механики и оптики и Московского физико-технического института — справились с 11 задачами.

«Они просто знали, что это их последний шанс. В этом чемпионате есть ограничения и по возрасту, и по количеству выступлений в финале», — пояснил Борисов. Он отметил, что пять лет назад команда ННГУ уже принимала участие в чемпионате ICPC и завоевала тогда третье место.

При этом из того состава к 2021 году остался только выпускник Высшей школы общей и прикладной физики ННГУ Николай Калинин. К нему присоединились выпускники ИИТММ Алексей Данилюк и Валерия Рябчикова. Тренерами команды стали выпускники факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) ННГУ Алексей Шмелев и Владислав Епифанов.

Чемпионат ICPC-2020 прошел в Москве. Всего в нем приняли участие 59 тысяч программистов со всего мира, в том числе из Массачусетского технологического института (MIT), Кембриджа, Гарварда, Стэнфорда и МГУ.