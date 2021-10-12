Спортсмены из 25 стран примут участие в турнире «Дети Азии» во Владивостоке

Спортивный турнир «Дети Азии» будет проходить с 27 июля по 8 августа 2022 года

Участие в VII Международных спортивных играх «Дети Азии», которые будут проходить в столице Приморского края в 2022 году, примут порядка 25 стран. Об этом со ссылкой на президента международного комитета игр Владимира Максимова сообщает ТАСС.

Уточняется, что турнир планируется провести с 27 июля по 8 августа. «Мы прогнозируем участие порядка 25 стран Азии», — рассказал глава комитета.

11-12 ноября во Владивостоке пройдет конференция представителей стран-участниц предстоящих игр. В ходе мероприятия будут запущены часы обратного отсчета до начала соревнований.

Игры «Дети Азии» — масштабное соревнование, которое охватывает более 20 спортивных дисциплин. Впервые состязание было проведено в Якутии в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения. С тех пор спортивные игры проводятся каждые четыре года. За это время они получили широкое международное признание и в настоящий момент являются единственным отечественным проектом, который находится под патронатом Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО.

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