Российский город выразил готовность провести у себя Олимпиаду

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что регион может подготовить инфраструктуру для проведения зимних Олимпийских игр. Его слова приводит ТАСС.

Хабиров подчеркнул, что Уфа никогда не претендовала на проведение летней Олимпиады, однако провести зимние соревнования ей под силу. Он отметил, что географические условия и географический рельеф региона позволяют подготовить инфраструктуру к Олимпиаде. Глава Башкортостана уточнил, что это далекая перспектива и концептуальное обсуждение.

В сентябре URA.RU сообщало, что Уфа, Ростов-на-Дону, Владивосток, Пермь, Новосибирск и Сочи выразили желание провести летние Олимпийские игры в 2036 году. Тогда отмечалось, что города ожидают ответа от федерального центра.

В 2014 году в Сочи прошли зимние Игры. Кроме того, они проходили и в СССР в 1980-м. Тогда летнюю Олимпиаду приняла Москва.