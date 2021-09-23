В ОКР допустили проведение Олимпиады-2036 в нескольких городах России

Глава ОКР Поздняков заявил, что Олимпиаду-2036 могут провести в нескольких городах России

Олимпийский комитет России (ОКР) рассматривает возможность подачи заявки на проведение летних Игр 2036 года в нескольких городах страны. Об этом сообщил глава организации Станислав Поздняков, слова которого приводит «Советский спорт».

Функционер отметил, что допускает такое развитие событий благодаря географическому расположению России. При этом он добавил, что для начала нужно подсчитать все издержки.

2 сентября стало известно о желании Владивостока принять Игры-2036. Подачу заявки на проведение соревнований анонсировал мэр города Константин Шестаков.

Ближайшая летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже. Через четыре года после этого Игры примет Лос-Анджелес, а затем соревнования состоятся в австралийском Брисбене.

Россия один раз в своей истории принимала Олимпиаду. В 2014 году в Сочи прошли зимние Игры. Кроме того, Игры проходили в СССР в 1980-м. Тогда летнюю Олимпиаду приняла Москва.