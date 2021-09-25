Названы готовые провести Олимпиаду-2036 российские города

Ростов-на-Дону, Владивосток, Пермь, Новосибирск, Сочи и Уфа выразили желание провести летние Олимпийские игры в 2036 году. Об этом сообщает URA.RU.

По информации источника, подавать заявки в Олимпийский комитет России (ОКР) и принять соревнования уже готовятся Ростов и Владивосток. Остальные названные российские города ожидают ответа от федерального центра.

23 сентября сообщалось, что ОКР рассматривает возможность подачи заявки на проведение летних Игр 2036 года в нескольких городах страны. Глава организации Станислав Поздняков отметил, что допускает такое развитие событий благодаря географическому расположению России.

2 сентября стало известно о желании Владивостока принять Игры-2036. Подачу заявки на проведение соревнований анонсировал мэр города Константин Шестаков.

Россия один раз в своей истории принимала Олимпиаду. В 2014 году в Сочи прошли зимние Игры. Кроме того, Игры проходили в СССР в 1980-м. Тогда летнюю Олимпиаду приняла Москва.