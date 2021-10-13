Россиянин побывал в Турции и рассказал о популярном способе «развода» туристов

Россиянин побывал в Турции и рассказал об «умелом способе развода» туристов на деньги, решивших заняться активным отдыхом. Своей историей он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, путешественник отправился вместе с девушкой в регион Памуккале, который популярен благодаря геотермальным источникам и древнему городу Иераполису. Отдыхающим предложили полет на параплане с фото- и видеосъемкой — после долгих торгов им удалось снизить цену до 3000 рублей с человека.

Однако позже оказалось, что за отснятые материалы необходимо платить дополнительно, при этом цена почти в два раза превышала стоимость самого полета (5000 рублей с человека).

«Делали грустные рожицы, уверяли, что пилоты зарабатывают только с этого и компания даже не дает им никакой процент. Понятно, что все это ложь, чтобы надавить на жалость», — отметил он.

Блогер также добавил, что в Памуккале туристов обманывают при посещении источников — турки перекрывают воду в природные ванночки (травертины), вынуждая всех идти в бассейн Клеопатры, куда входной билет стоит 80 долларов.

Ранее в июле отдохнувшая в Турции россиянка рассказала о новой уловке официантов в местных ресторанах. По ее словам, посетителям, не спрашивая, наливают воду в стакан, а потом включают ее стоимость в чек. При этом сумма зачастую оказывается рандомной — сотрудники кафе могут «накинуть сверху» четыре, пять, а то и десять лир (примерно 30-100 рублей).