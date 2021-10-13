Российскую учительницу обвинили в лесбиянстве со школьницей

В Самаре завели дело на учительницу физкультуры за секс с 15-летней ученицей

В Самаре следователи возбудили уголовное дело против 24-летней учительницы физкультуры после секса с 15-летней ученицей. Об этом сообщает местное издание «Засекин.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Расследование ведется по статье 134 УК РФ («Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»).

По версии следствия, педагог со 2 по 5 января в своей квартире совершала действия сексуального характера с несовершеннолетней школьницей.

Директор школы отказалась комментировать ситуацию, но при этом не стала опровергать информацию о начавшемся расследовании в отношении педагога.