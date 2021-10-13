Российские банки стали реже выдавать кредиты

Российские банки в сентябре стали реже выдавать кредиты различных категорий, пишет РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно статистике НБКИ, в сентябре отечественные кредитные организации в среднем одобряли 35,8 процента заявок на кредиты — снижение по сравнению с августом составило 1,7 процентных пункта и стало сильнейшим с апреля 2020 года, когда в России был объявлен режим нерабочих дней в связи с пандемией коронавируса.

При этом доля одобренных заявок снизилась по всем видам кредитов: ипотечные выдавались на 3,2 процентных пункта реже (59,5 процента одобренных заявок), автомобильные — на 2,1 процентных пункта (36,5 процента), необеспеченные и кредитные карты — на 1,7 процентных пункта (35,1 процента).

В самом НБКИ причины снижения одобряемости кредитов объясняют изменением политики банков в области риск-политики. Оно в свою очередь продиктовано ужесточением требований Центробанка к риск-коэффициентам, на которые умножаются все активы кредитных организаций при подсчете норматива достаточности капитала. В июле регулятор повысил надбавки к риск-коэффициентам для некоторых категорий кредитов.

В будущем такая тенденция может привести к недоступности нового финансирования для наиболее закредитованных заемщиков, что в свою очередь чревато проблемы для их действующих кредиторов.

В начале октября президент Владимир Путин поручил правительству и Госдуме разработать специальный закон, позволяющий ЦБ устанавливать количественные ограничения на необеспеченные кредиты, выдаваемые населению.