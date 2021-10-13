Сержанта посадили на восемь лет за убийство российского офицера из-за замечания

Южный окружной военный суд вынес приговор российскому сержанту Батру Хазыкову, который проходил службу в воинской части Южного военного округа (ЮВО), за убийство офицера. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Главном военном следственном управлении.

Присяжные признали военного виновным в совершении преступления. По решению суда Хазыков сядет на восемь лет в колонию строгого режима. Осужденный также должен выплатить семье погибшего два миллиона рублей.

Суд и следствие установили, что 23 мая 2020 года Хазыков выразил недовольство построением в воскресенье. Офицер сделал ему замечание о недопустимости нарушать дисциплину в строю, после чего между военнослужащими произошел конфликт. Сослуживцы остановили ссору, но Хазыков решил восстановить свой авторитет в воинском коллективе. Он предложил офицеру устроить разборки вечером. В 21 час во время встречи Хазыков нанес оппоненту четыре удара ножом. От полученных ранений офицер скончался.