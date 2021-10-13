Ведущая «Эха» пошутила после слов Путина о каждом втором с иностранным паспортом

Ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр пошутила после слов президента России Владимира Путина о каждом втором сотруднике радиостанции, имеющем иностранный паспорт. Соответствующее сообщение она опубликовала в Twitter.

Фельгенгауэр написала, что теперь журналисты «Эха» с подозрением станут смотреть друг на друга, выявляя иностранных граждан. «И раз уж "каждый второй", то у меня серьезный вопрос к @plushev (радиоведущий Александр Плющев — прим. "Ленты.ру"): у меня паспорта и ВНЖ нет. Почему ты скрыл от меня свое второе гражданство?» — спросила журналистка.

Ранее 13 октября Путин напомнил, что в России есть СМИ, которые финансируются государством и при этом критикуют его. В качестве примера он привел «Эхо Москвы», часть акций которого принадлежит «Газпрому». «Она [радиостанция] занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй [сотрудник] имеет там иностранный паспорт или ВНЖ (вид на жительство — прим. «Ленты.ру»). Работает, ничего», — отметил глава государства.

По состоянию на 2020 год, 66 процентов всех акций ЗАО «Эхо Москвы» принадлежит «Газпром-Медиа Холдинг».