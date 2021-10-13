Обнаружен признак психических расстройств

Исследователи из Канады и Финляндии выяснили, что для людей с психическими расстройствами характерно худшее, чем у остальных людей, качество сна. Статья ученых опубликована в журнале PLOS Medicine.

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Известно, что проблемы со сном являются как признаком, так и фактором риска развития многих психических расстройств. Исследователи из Центра наркологии и психического здоровья Канады, и Хельсинского университета изучили данные о сне более 89 тысяч участников исследования UK BioBank, которые в период с 2013 по 2015 годы согласились круглосуточно в течение семи дней носить на руке акселерометры. Для всех участников были доступны данные о наличии у них психических расстройств — большого депрессивного расстройства, тревожных расстройств, биполярного расстройства и расстройств шизофренического спектра.

С помощью вычислительных алгоритмов — в частности, моделей машинного обучения — исследователи свели полученные данные в десять метрик: время отхода ко сну, время пробуждения, эффективность сна (отношение общего времени сна ко времени, проведенному в постели), число пробуждений, наибольшая продолжительность непрерывного сна и так далее. Затем они сравнили их у здоровых участников и у тех, у кого ранее были диагностированы психические расстройства. Обнаружилось, что каждый диагноз ассоциировался в среднем с изменениями в 8,5 из 10 метрик. Больше менялись при этом показатели качества сна, а не его продолжительности. Время отхода ко сну и время пробуждения были более поздними, а эффективность сна — меньшей. В то же время сами эффекты были невелики; наибольшей была зависимость между эффективностью сна и большим депрессивным расстройством.

