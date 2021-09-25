Выявлено опасное последствие невосприимчивости к инсулину

Исследователи из Нидерландов и США показали, что наличие невосприимчивости к инсулину повышает риск развития большого депрессивного расстройства. Статья ученых опубликована в The American Journal of Psychiatry.

Влияние инсулинорезистентности — невосприимчивости тканей к действию инсулина — на риск развития некоторых опасных расстройств психики уже установлена. Однако в основном это было сделано во время одномоментных исследований.

Ученые из Амстердамского свободного, Амстердамского, Рокфеллеровского и Стэнфордского университетов сумели изучить данные о здоровье 600 участников лонгитюдного (долгосрочного) исследования причин и последствий депрессии. На момент начала наблюдений им в среднем был 41 год и у них не наблюдались признаки депрессии или тревожности. Исследователи измеряли три индикатора инсулинорезистентности — уровни глюкозы в крови при голодании, обхват талии и соотношение в крови триглициридов и липопротеинов высокой плотности («хорошего холестерина»).

Выяснилось, что умеренное увеличение последнего было связано с повышенным риском новых случаев большого депрессивного расстройства на 89 процентов. Рост обхвата талии на пять сантиметров увеличивал его на 11 процентов, а увеличение уровня глюкозы на 18 миллиграммов — на 37 процентов.

Кроме того, исследователи выяснили, как влияет на развитие депрессии появление инсулинорезистентности. Для этого они отобрали 400 участников, у которых к началу исследования, кроме депрессии, также не было отмечено и инсулинорезистентности. Из индикаторов статистически — и клинически — значимым оказалось содержание глюкозы в крови: у тех людей, у кого за первые два года наблюдений развился преддиабет, риск развития большого депрессивного расстройства через девять лет после начала мониторинга был больше в 2,66 раза.