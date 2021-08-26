Объяснено влияние мигрени на риск развития диабета

Ученые из США обнаружили, что отвечающие за боль при мигрени ферменты снижают риск диабета

Исследователи из США установили, что снижение риска развития диабета второго типа у людей с мигренью объясняется работой двух ферментов — CGRP и PACAP. Свои выводы ученые представили на осенней конференции Американского химического общества.

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У людей, которые страдают от мигрени, реже возникает невосприимчивость к инсулину — главная причина сахарного диабета второго типа. У диабетиков, в свою очередь, реже возникает мигрень. Главную роль в возникновении боли из-за мигрени играют два фермента — CGRP и PACAP. Оба также влияют на выработку инсулина островками Лангерганса в поджелудочной железе.

В своем эксперименте на мышах исследователи из Университета Теннесси обработали бета-клетки растворами двух ферментов. В итоге выяснилось, что CGRP заставлял их снизить выработку инсулина, что защищало их от гибели равно как и замедление ферментом формирования клубков амилина.

Полученные исследователями предварительные данные показывают, что обычно стимулирующий выработку инсулина PACAP снижал ее в состоянии покоя и повышал в тех случаях, когда в крови содержалось много глюкозы. Кроме того, фермент стимулировал деление бета-клеток.

