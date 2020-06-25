Наука и техника
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Минздрав России одобрил еще один препарат от коронавируса
Известный мотоблогер разбился насмерть на трассе
США упрекнули Германию в недооценке военной угрозы со стороны России
В затворничестве Байдена увидели плюсы
Россиянка напала на таксиста из-за запрета курить в салоне и попала на видео
Разбивший машину ФСО солдат оказался на Красной площади из-за жалости командира
Опубликовано новое детское фото самой красивой женщины в мире с братом
Бросившая младенца в бассейн инструктор объяснилась
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Зеленский заявил об уходе в разведку
Новости партнеров

Выявлен надежный способ борьбы с диабетом

Перейти в «Мою Ленту»
Изображение: Eddinger Scientific Illustrations

Длительные физические упражнения на выносливость являются надежным способом избежать и даже бороться с такими хроническими заболеваниями обмена веществ, как диабет второго типа или метаболический синдром. К такому выводу пришли ученые из Каролинского института в Швеции и Университета Сан-Диего в США. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Cell Reports.

В исследовании приняли участие девять мужчин и девять женщин, которые занимались бегом, велоспортом и другими упражнениями на выносливость в течение длительного времени (по меньшей мере 15 лет), а также семь мужчин, периодически выполняющие силовые тренировки. Добровольцам проводили биопсию тканей скелетных мышц, а у полученных образцов определяли транскриптомы — совокупности всех молекул РНК, которые являются непосредственным продуктом активности генов и участвуют в биосинтезе соответствующих белков. Полученные данные сравнивались с транскриптомами людей в контрольной группе, которые вели сидячий образ жизни.

Оказалось, что частые упражнения изменяют активность (экспрессию) 1711 метаболических генов у женщин и 1097 генов у мужчин по сравнению с контрольной группой. Так, тренировка выносливости значительно усиливает процессы, связанные с циклом трикарбоновых кислот (цикл Кребса), который играет ключевую роль в метаболизме. У людей, выполнявших силовые упражнения, выявлены лишь 26 генов, изменявших свою активность, однако, подчеркивают специалисты, это не значит, что такие тренировки не оказывают эффекта. Они могут влиять непосредственно на активность белков, а не на экспрессию генов.

Специалисты также сопоставили полученные результаты с данными об изменении активности генов у людей с метаболических синдромом и диабетом второго типа. Испытуемые периодически выполняли упражнения в течение 6-12 месяцев, после чего картина экспрессии генов становилась похожей на ту, что наблюдалась в новом исследовании у людей, выполняющих упражнения на выносливость в течение многих лет.

Ранее сообщалось, что ученые Кембриджского университета в Великобритании выявили способ простой борьбы с диабетом 2-го типа. Для ремиссии заболевания обычно применяется низкоуглеводная диета, однако повысить чувствительность тканей к инсулину также можно с помощью 10-процентной потери веса в течение пяти лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Skeletal Muscle Transcriptomic Comparison between Long-Term Trained and Untrained Men and Women
Названы способы сделать фастфуд менее вредным
Назван лучший способ борьбы с диабетом
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0217 июня

«Кровавая цена создания единого государства»

Репрессии, тирания и первый грозный царь: как в России возникла абсолютная власть
19:31Сегодня

Названа причина возгорания «Бумеранга» после парада Победы

18:11Сегодня

Стало известно о возможном исчезновении антител к коронавирусу спустя два месяца

17:55Сегодня

Названа опасность Bluetooth на смартфоне

Наука и техника10:0012 июня

Мертвый новый мир

Во что превратилась Америка после смертоносной эпидемии: The Last of Us: Part 2
16:47Сегодня

Создан способ борьбы с особо опасным раком с помощью взрывов

15:36Сегодня

У российской «Арматы» прошли «детские болезни»

14:34Сегодня

Развеян миф о медицинских масках

Наука и техника00:01 5 июня

«Слухи подпитывали страхи»

Почему Сталин скрывал от народа правду о Великой Отечественной войне
12:17Сегодня

Новейший российский «Бумеранг» загорелся после парада Победы

11:16Сегодня

Экраны смартфонов Samsung позеленели

10:27Сегодня

Раскрыты перспективы сгоревшего российского «Лошарика»

Россия
Стало известно о доставке одного из найденных в Москве детей курьером из роддома
Москвичей будут катать на речном транспорте по новым правилам
Москвичам рассказали о погоде до конца лета
Все материалы
Мир
Израиль отказался пускать иностранцев
Джо БайденМашина оплошностей
Слабоумие и харассмент — с чем идет на выборы главный соперник Трампа?
США назвали Си Цзиньпина преемником Сталина
Полицейские захотели поубивать всех афроамериканцев и лишились работы
Николас Мадуро«И никуда уходить не собирается»
В Венесуэле кончился бензин и началась эпидемия коронавируса. Как Мадуро удается сохранить власть?
В Европе зафиксировали возрождение коронавируса после ослабления карантина
Indian army soldiers patrol a street near a site of a gunbattle between Indian security forces and suspected militants in Khudwani village of South Kashmir's Kulgam district, April 11, 2018. REUTERS/Danish Ismail - RC168F459240Камни, палки, два врага
Индия и Китай вновь воюют из-за границы. Как закончить многолетний конфликт ядерных держав?
Все материалы
Бывший СССР
Стало известно о скором отбытии Лукашенко в Белоруссию после парада
Разделительные полосы
Латвия уравняла солдат СССР с нацистами и хочет запретить главный символ Победы — георгиевскую ленту
Суд отклонил жалобу на арест главного соперника Лукашенко
Украина рассекретила новые данные о катастрофе в Чернобыле
Власти СССР скрыли информацию о трех десятках аварий на АЭС
Лукашенко назвал Москву столицей родины
Российские военнослужащие на работах по монтированию водоводаСливай воду
Украина в 2014 году лишила Крым воды. Почему России бесполезно с ней торговаться?
Лукашенко прибыл на парад и сел на трибунах недалеко от Путина
Все материалы
Экономика
У США начались серьезные проблемы с газом
Под колесами
Рынок автомобилей переживает самый тяжелый кризис в истории. Что может его спасти?
Компанию покончившего с собой российского миллиардера продадут кикбоксеру
Канцлер Германии Ангела МеркельСоюз спасения
Европа ищет выход из худшего кризиса в новейшей истории. Цена вопроса — 1,3 триллиона евро
США нашли повод заблокировать имущество Huawei
Безрисковый бизнес
Эксперты оценили тарифную политику трубопроводной монополии «Транснефть»
На спасение автогиганта потратят рекордную сумму
Все материалы
Силовые структуры
Поведение разбившего стекла машины ФСО перед парадом Победы солдата объяснили
ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве
Он устроил драку в парадном строю и разбил стекла в машине спецслужб
Очевидец рассказал об инциденте с участием солдата на параде Победы
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Ведущий чеченский вор в законе перебрался в Москву
Российскую судью отправили в отставку из-за букета цветов
Юрий ПичугинКто в Коми хозяин
В России судят последнего вора в законе, верного понятиям. В 90-е он контролировал целый регион
Все материалы
Наука и техника
Объяснен один из главных симптомов коронавируса
Туристы из вермахта
Как немецкие солдаты жили в Крыму во время Второй мировой войны: неизвестные снимки
Развеян миф о создании автомата Калашникова
«Крупнейший прорыв в истории»
 
Названо число инопланетных океанов в галактике
«Кровавая цена создания единого государства»
Репрессии, тирания и первый грозный царь: как в России возникла абсолютная власть
Ученые усомнились в эффективности ношения масок детьми
Все материалы
Спорт
Кот отвлек внимание от упражнений гимнастки Солдатовой и стал любимцем фанатов
Запоздалый триумф
«Сити» громит соперника, «Ливерпуль» теряет очки — главные события первой после рестарта недели АПЛ
Кокорин напутствовал Ефремова на случай попадания в тюрьму
Ставка на черное
Русский Драго приехал в Лас-Вегас за победой в UFC. Его ждали пять очень тяжелых раундов
UFC анонсировал бой между россиянином и украинцем
Зеленый ад
Это бразильское боевое искусство поражало жестокостью. С него начались современные ММА
Бой Нурмагомедова с Макгрегором сравнили с коронавирусом
Все материалы
Культура
Сына погибшего в ДТП водителя возмутила идея об усыновлении Ефремовым
Из сериала «Клиника» решили удалить оскорбляющие чувства темнокожих серии
Дочь Ефремова рассказала о состоянии артиста после ДТП
Наколи мне купола
Мертвый отец, дурь в голове и миллион плохих татуировок в главной комедии месяца
Призывавшая оставаться дома звезда «Чудо-женщины» нарушила карантин
Все материалы
Интернет и СМИ
Известный мотоблогер разбился насмерть на трассе
В стране дураков
 
NtechLab вошла в число лидеров международного конкурса по распознаванию deepfake
«У них просто подгорело»
Вымышленный депутат Наливкин покорил миллионы россиян. Кто за ним стоит и за что его преследуют?
Канделаки заявила о домогательствах со стороны Саакашвили
«Наша компания, на которую обратил внимание весь мир»
Telegram два года блокировали в России. Почему ограничениям пришел конец?
Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью
Все материалы
Ценности
Внешность 55-летней актрисы на фото топлес удивила поклонников
Инопланетянка из СССР
Как простая модель стала звездой советского кино, связалась с аферистом и чудом избежала смерти
«Единственная красавица в семье Кардашьян» в белье снялась в рекламе косметики
Габриеле д'Аннунцио и Ида Рубинштейн«Он тратил баснословные гонорары на проституток и роскошь»
Как поэт-эротоман правил страной, держал в страхе Муссолини и умер в шикарном особняке
Увеличение ягодиц стало самой популярной процедурой у россиянок в 2020 году
«Иногда в ход шло пиво»
Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
Самая красивая женщина в мире снялась в бикини в рекламе популярного бренда
Все материалы
Путешествия
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки»
Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж
Кому можно выезжать и въезжать в страну?
«Утром я проснулся без копейки»
Как россиянин рискнул покорить Турцию на велосипеде, выпил чаю с военными и провел ночь в мечети
Все материалы
Из жизни
Женщина сбросила 37 килограммов и рассказала историю своего похудения
«Они уверены, что мы пьем водку на завтрак, обед и ужин»
История россиянки, которая в 15 лет переехала в США
Шахтер нашел редчайшие драгоценные камни и стал миллионером
Ревнивая невеста заподозрила жениха в неверности и жестоко ему отомстила
Стюре Бергваль«Все соглашались выступать в этом цирке»
Скучающий психопат выдал себя за серийного убийцу. Почему ему все поверили?
Жертва аборта выжила и нашла свою мать
Уильям Аллен Джордан и Мэри Тернер Томсон с детьмиИдеальный незнакомец
Аферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
Все материалы
Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей
Викторина: угадайте автомобиль по описанию
Квиз для тех, кто знает автомобильную историю, как свои четыре колеса
Европейцы требуют возобновить продажи Lada 4x4
Знакомимся с турбированным Renault Kaptur
Выбираемся из карантина на обновленном Каптюре с другим салоном и двигателем 1.3
Водитель разбил новый Kia об стену сразу после покупки
Самоцветы с автозаводов: драгоценности или мусор?
Какая связь между отходами автопроизводства и бижутерией
АвтоВАЗ открыл собственное ателье аксессуаров
Все материалы
Дом
Илон Маск продал дом почти за 30 миллионов долларов
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
Инженер раскрыл два старых изобретения для борьбы с пандемией в будущем
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
Стену российской новостройки сдуло ветром
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
В Великобритании дома затопило крысами и отходами
Все материалы
Нацпроекты
Российский регион потратил сотни миллионов рублей на промышленные парки
Путин объявил дату начала ЕГЭ
Как будут проходить экзамены в условиях пандемии и кому их можно не сдавать?
Десятки тысяч жителей российского региона получат доступ к интернету
В России перенесли ЕГЭ
Что нужно знать о решении властей и к чему готовиться школьникам
Ученые предложили новую технологию массового тестирования на коронавирус
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Атомный ледокол «Арктика» вышел на заключительный этап испытаний
Все материалы