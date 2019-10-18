Назван лучший способ борьбы с диабетом

Ученые из Университета Бата и Бирмингемского университета в Великобритании выяснили, что люди, которые занимаются физическими упражнениями до завтрака, сжигают вдвое больше жира, чем те, кто прибегает к тренировкам после приема пищи. Ранняя физическая активность также способствует регулированию уровня сахара в крови. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В шестинедельном исследовании приняли участие 30 мужчин, которые имели лишний вес или страдали ожирением. Добровольцев разделили на две группы, в одной из которых завтракали до упражнений, а во второй — после. Оказалось, что физическая активность на голодный желудок способствовала лучшему сжиганию жира, что в свою очередь связано с понижением уровня инсулина во время тренировок. Она также увеличила чувствительность тканей к инсулину, поддерживая сахар в крови на оптимальном уровне.

Отмечается, что мужчины в обеих группах в среднем потеряли одинаковое количество веса и имели схожую физическую форму. Однако в мышцах у тех, кто упражнялся до завтрака, наблюдалось увеличение ключевых белков, которые участвуют в транспортировке глюкозы и кровотока в мышцы.

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