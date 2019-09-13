У всех людей нашли опасные клетки неизвестного типа

Американские ученые обнаружили в человеческом организме неизвестный тип клеток, названный Х-лимфоцитами. Они способны функционировать как два других типа клеток и могут вызывать диабет первого типа. Об этом сообщает издание Live Science.

По словам исследователей, на десять тысяч белых кровяных клеток приходится около семи иммунных клеток Х. При этом они способны сыграть большую роль в развитии аутоиммунных реакций. При диабете первого типа иммунная система начинает разрушать бета-клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Важную роль в патологическом процессе играет белковый комплекс, называемый главным комплексом гистосовместимости (ГКГС).

ГКГС располагается на поверхности иммунных клеток и связывается с антигенами — чужеродными веществами. В таком виде антигены презентуются Т-лимфоцитам, которые начинают уничтожать зараженные клетки и стимулируют другие типы лимфоцитов для борьбы с инфекцией. Показано, что в случае с диабетом первого типа вероятным антигеном становится инсулин. В то же время показано, что ГКГС слабо связывается с инсулином, что в теории не должно вызывать сильную иммунную реакцию.

Результаты нового исследования показали, что иммунные клетки Х обладают рецепторами Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов, которые играют важную роль в презентации антигена Т-клеткам. Х-клетки заставляют лимфоциты, атакующие бета-клетки, делиться с большой скоростью, что многократно усиливает аутоиммунный процесс. Однако пока неизвестно, что именно вызывает этот процесс.

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