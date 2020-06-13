Названы способы сделать фастфуд менее вредным

Фастфуд может наносить организму значительно меньший вред, если соблюдать несколько правил его употребления. Об этом радио Sputnik рассказала диетолог Елена Соломатина.

Так, относительно безвредным будет самодельный бургер из хорошего мяса, цельнозернового хлеба и большого количества зелени. Картофель фри можно заменить запеченной в духовке картошкой без большого количества растительного масла, а мороженое — сорбетом из замороженных ягод с йогуртом.

Готовая еда из ресторанов быстрого питания также имеет право на существование, но с рядом ограничений, утверждает врач. Например, наггетсы можно есть, если убрать с них корочку, а одну из булок в бургере можно заменить овощами или просто отложить в сторону. Стоит отдать предпочтение шаурме из курицы, а не баранины, при этом нужно попросить заменить майонез томатным соусом. «И берите фастфуд только в проверенных местах», — резюмировала Соломатина.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что главная опасность фастфуда для здоровья заключается в содержании трансжиров, употребление которых может навредить сердцу и вызвать воспалительные процессы в организме. Так, трансжиры могут способствовать увеличению уровня «плохого» холестерина и повредить внутреннюю оболочку кровеносных сосудов. Воспалительный процесс, который может быть спровоцирован употреблением пищи с высоким содержанием трансжиров, повышает риск возникновения болезней сердца, метаболического синдрома, диабета и артрита.

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