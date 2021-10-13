В Испании предотвратили теракт

Пятеро радикалов задержаны в Мадриде и Барселоне испанской полицией за подготовку теракта

Сотрудники Национальной полиции Испании ликвидировали ячейку исламистов-радикалов из пяти человек в Барселоне и Мадриде. По данным правоохранителей, джихадисты были готовы совершить теракт. Об этом пишет газета Euro Weekly News.

По сообщениям, все пятеро находятся под арестом. Четверых из подозреваемых ждет суд, еще одного допрашивает полиция по ряду других обвинений, помимо терроризма. Известно, что пятый мусульманин был главарем, он занимался вербовкой и подготовкой экстремистов. Однако силовики не раскрывают, к какой организации принадлежат задержанные.

Источники Euro Weekly News сообщают, что главарь ячейки уже отбывал срок в алжирской тюрьме, а также принимал участие в сирийском конфликте. Эта операция стала частью мероприятий по выявлению и уничтожению террористических ячеек в Испании. В январе полицейские арестовали еще троих джихадистов.

Ранее стало известно, что турецкая разведка совместно со спецслужбами Ирака задержала финансиста и заместителя лидера «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Сами Джасима. Он координировал работу ИГ в Сирии и Ираке.