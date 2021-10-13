Разведка Турции помогла арестовать заместителя главы ИГ

Турецкая разведка помогла спецслужбам Ирака арестовать высокопоставленного представителя «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) Сами Джасима, скрывавшегося на северо-западе Сирии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника в службах безопасности.

Задержанный боевик занимался финансовым обеспечением группировки, координировал ее работу в Сирии и Ираке и был заместителем главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

О том, что иракская разведка арестовала Джасима, рассказал премьер-министр Ирака Мустафа Каземи 11 октября. «Пока герои нашей страны в силах безопасности бдительно охраняли [парламентские] выборы, разведывательная служба страны выполняла одну из сложнейших операций за пределами границ [Ирака] по аресту так называемого Сами Джасима, финансового контролера организации ИГ и заместителя Абу Бакра аль-Багдади», — заявил политик.

Самого лидера ИГ аль-Багдади ликвидировали 27 октября 2019 года. Тогдашний президент США Дональд Трамп заявил, что террорист «умер, как собака, как трус». Трамп также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что те содействовали подобному исходу.