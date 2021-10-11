В Ираке арестовали бывшего заместителя главы ИГ

Иракская разведка арестовала Сами Джасима — бывшего заместителя лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом рассказал премьер-министр Ирака Мустафа Каземи в своем Twitter-аккаунте.

«Пока герои нашей страны в силах безопасности бдительно охраняли [парламентские] выборы, разведывательная служба страны выполняла одну из сложнейших операций за пределами границ [Ирака] по аресту так называемого Сами Джасима, финансового контролера организации ИГ и заместителя Абу Бакра аль-Багдади», — написал премьер.

Лидера ИГ аль-Багдади ликвидировали 27 октября 2019 года. Тогдашний президент США Дональд Трамп заявил, что террорист «умер как собака, как трус». Трамп также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу.