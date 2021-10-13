Исполнитель роли Супермена высказался о новой сексуальной ориентации героя

Бывший исполнитель роли Супермена Дин Кейн обвинил компанию DC Comics в повторении за большинством после каминг-аута Супермена как бисексуала в новых выпусках комикса. Актер высказался о новой сексуальной ориентации персонажа в интервью для «Би-би-си».

Кейн, исполнивший роль супергероя Кларка Кента в американском сериале «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», подчеркнул, что решение сделать Супермена бисексуальным было бы смелым шагом 20 лет назад, но не сейчас. «Не думаю, что это дерзко, смело или так уж ново. Смело было бы нарисовать его борющимся за права геев в Иране», — заявил 55-летний артист.

Он также предложил изобразить Супермена борющимся за права афганских женщин. «В мире сейчас много настоящего зла, коррупции, злоупотребления властью. Я бы посмотрел, как герой борется с этим», — добавил Кейн.

Ранее издатель DC Comics объявил о том, что в девятом выпуске цикла «Супермен: Сын Кал-Эла», который появится в продаже 9 ноября, новый Супермен, сын оригинального супергероя Кларка Кента и его возлюбленной Лоис Лэйн, сделает каминг-аут как бисексуал и будет встречаться с журналистом Джеем Накамурой. История развернется в основной сюжетной линии Вселенной комиксов DC. Отмечается, что Супермен будет противостоять депортации беженцев.

