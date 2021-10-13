В МИД России предостерегли страны ООН от размещения оружия в космосе

Представитель МИД России Воронцов: в космосе не должно размещаться оружие любого вида

Страны Организации Объединенных Наций (ООН) должны отказаться от размещения в космосе любых видов оружия. С таким предостережением выступил и. о. заместителя директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН. Его слова передает ТАСС.

«Особого внимания членов ООН требует восприятие космоса рядом стран как арены для ведения боевых действий в связи с реализацией односторонних установок на размещение оружия в космосе», — заявил дипломат. По его словам, подобные «ставки» делаются из-за желания отдельных стран достичь военного доминирования «в ущерб интересам всех остальных участников космической деятельности».

«От государств — членов ООН требуется зафиксировать понимание, что в космосе не должно размещаться оружие любого вида», — отметил представитель МИД.

Ранее стало известно, что Россия будет модернизировать космические системы наведения высокоточного оружия и создаст высокоэллиптические и малые навигационные спутники системы ГЛОНАСС.