Обновление Windows 11 еще сильнее испортило процессоры AMD

Обновление актуальной ОС от Microsoft еще сильнее замедлило процессоры AMD. Об этом сообщает издание TechPowerUp.

Специалисты портала протестировали производительность чипов AMD после установки первого апдейта Windows 11. Как оказалось, мощность процессоров еще сильнее снизилась. Например, задержка кеш-памяти третьего уровня на процессоре Ryzen 7 2700X после установки Windows 11 увеличилась с 10 до 17 наносекунд, после развертывания обновления — с 17 до 32 наносекунд.

Авторы отмечают, что представители AMD пообещали представить свое обновление в конце октября или начале ноября. Однако продвинутые пользователи процессоров могут запросить его ранее.

В материале говорится, что в ближайшее время Intel выпустит новые процессоры поколения Alder Lake. По мнению специалистов, чипы Intel будут неизбежно сравнивать в тестах с процессорами AMD, и по причине замедления мощности сравнение окажется не в пользу последних.

Пользователи ПК на базе процессоров AMD пожаловались на снижение производительности после обновления до Windows 11 в начале октября. Проблему подтвердили представители компании-производителя чипов, которые отметили, что в некоторых случаях возможно падение производительности до 15 процентов.