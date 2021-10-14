Популярную актрису уличили в копировании Дженнифер Лопес

Популярную английскую актрису Мишель Киган уличили в копировании нарядов голливудской актрисы и певицы Дженнифер Лопес. Соответствующий материал публикует The Sun.

Журналисты издания сравнили несколько публичных образов и личных фотографий знаменитостей и обнаружили сильное сходство между ними. Так, 34-летняя Киган разместила на своей странице в Instagram селфи, на котором она запечатлена с укладкой с эффектом мокрых волос и макияжем в теплых тонах. «Выглядишь тут как Дженнифер Лопес», — написали ей поклонники в комментариях, увидев подражание образу певицы.

Помимо этого, в сторис актриса поделилась фотографией из спортзала. На ней она запечатлена с пучком на голове, в черных легинсах с высокой посадкой и спортивном топе. Аналогичный кадр до нее публиковала 52-летняя Лопес: в таком же наряде и с прической в похожем стиле.

Материалы по теме «Копаем кэш лопатой» Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы Стразы, стринги, ирокез. Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?

Наконец, журналисты разместили в материале коллаж, на котором соединены снимки знаменитостей с разных мероприятий. Папарацци засняли Лопес на красной ковровой дорожке в блестящем серебристом платье по фигуре с асимметричными рукавами и разрезом на бедре. В то же время Киган засняли на другом событии в похожем наряде с блестками, которое оформлено декольте, разрезом на бедре и бантом на талии.

В ноябре 2020 года Дженнифер Лопес обвинили в копировании стиля певицы Бейонсе. Модный редактор Клемми Филдсенд (Clemmie Fieldsend) сопоставила их наряды во время различных публичных выходов. Так, на мероприятии American Music Awards 52-летняя Лопес появилась в черном комбинезоне из полупрозрачного материала, верхняя часть которого была выполнена из уплотненной ткани и прикрывала некоторые части ее тела. Отмечается, что Бейонсе выходила на сцену в аналогичном образе в 2014 году на премии MTV Video Music Awards.

