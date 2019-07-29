Девушку Бориса Джонсона уличили в копировании стиля Кейт Миддлтон

Девушку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Керри Симондс уличили в копировании стиля Кейт Миддлтон. Об этом сообщает The Sun.

Красно-розовое платье с цветочным принтом лондонского бренда Ghost, в котором Симондс пришла на церемонию назначения Джонсона на пост премьер-министра, оказалось точно таким же, как платье Миддлтон, в котором она появилась на игре в поло две недели назад. Кроме того, бренд Gianvitto Rossi, в туфлях которого девушка Джонсона пришла на церемонию, также является одной из любимых марок герцогини.

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Это не первый случай, когда Симондс копирует стиль Миддлтон. В январе она надела синее пальто через четыре дня после того, как в аналогичном наряде вышла в свет герцогиня.

Наряд как у Симондс раскупили за считанные часы после ее появления на церемонии назначения Джонсона главой правительства. На сайте компании Ghost оно продается по цене 120 фунтов стерлингов (около 10 тысяч рублей).

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