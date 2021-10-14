Студент МГУ погиб после падения с 14-го этажа общежития

Студент МГУ погиб после падения из окна 14-го этажа общежития на юго-западе Москвы

Cтудент Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова скончался после падения с 14-го этажа общежития ДАС, которое находится на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что ДАС располагается по адресу: улица Шверника, дом 19, корпус 2. В настоящее время личность погибшего и обстоятельства случившегося выясняются.

По информации Telegram-канала Первый университетский, студент упал на перемычку между двумя корпусами ДАС-1 и ДАС-2.

Известно, что это студенты не первый раз совершают падение из окон общежития. Так, в феврале 2021 года из окна ДАС МГУ выпала девушка. В результате происшествия студентка выжила.