Перестрелка в Ливане вернула бывшего премьера в гражданскую войну

Бывший премьер-министр Ливана Саад Харири прокомментировал перестрелку в Бейруте, произошедшую ранее 14 октября. Политик заявил, что из-за трагедии он мысленно вернулся в гражданскую войну. Это сообщение опубликовано в его Twitter.

«То, что происходило сегодня, сцены перестрелки со снарядами и боевиками в Бейруте, напомнило мне ненавистные образы гражданской войны», — написал политик. Вероятно, он имеет в виду гражданскую войну 1975-1990 годов, когда по всей стране происходили вооруженные столкновения между мусульманскими и христианскими общинами Ливана (а также внутри самих общин).

Экс-премьер также призвал правоохранительные органы Ливана сделать все для защиты мирных жителей страны и арестовывать всех, кто устраивает стрельбу или даже просто ходит с оружием.

Как минимум пять человек погибли в результате перестрелки между шиитскими группировками «Амаль» и «Хезболла» в Бейруте. Столкновения начались после того, как сторонники «Хезболлы» вышли с демонстрацией и потребовали отстранить судью Тарека Битара, который занимается расследованием взрыва в порту Бейрута 2020 года. Преступники напали на протестующих и целились им в головы из пистолетов, утверждают власти Ливана.

По другим данным, столкновения спровоцировал снайпер, который открыл огонь по протестующим и военным патрулям.