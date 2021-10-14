Перестрелки на улицах Бейрута попали на видео

Al-Hadath: два человека погибли в перестрелках на шиитских акциях протеста в Бейруте

Во время массовых акций протеста шиитских партий у Дворца правосудия на улицах столицы Ливана Бейрута начались перестрелки. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале «Военный осведомитель».

На запись попали вооруженные граждане, которые скрываются за ограждениями и мусорными баками и продолжают стрельбу. У некоторых их них открыты лица, на других надеты маски. По информации телеканала, как минимум два человека погибли и десятки получили ранения.

Как сообщает ТАСС, ливанские вооруженные силы вмешались в перестрелки в районах Эт-Тайюни и Бадаро. Отмечается, что их спровоцировал снайпер, который открыл огонь по протестующим и военным патрулям.

По данным агентства, сторонники шиитских группировок «Амаль» и «Хезболла», признанного во многих странах террористической организацией, открыли интенсивный огонь. На данный момент перестрелки стихли после того, как военнослужащие задержали снайпера.

Участники митинга у Дворца правосудия в Бейруте потребовали от правительства сместить с поста судью Тарека Битара, который возглавлял комиссию по расследованию взрыва в порту ливанской столицы, который произошел 4 августа 2020 года из-за пожара. Тогда погибли около 190 человек, более шести тысяч получили ранения, были разрушены тысячи жилых домов. Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла обвинил Битара в намеренной политизации расследования.