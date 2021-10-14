Стало известно число погибших в перестрелке в Бейруте

Reuters: пять человек погибли в результате перестрелки между шиитскими группировками

Как минимум пять человек погибли в результате перестрелки между шиитскими группировками «Амаль» и «Хезболла» в Бейруте. По словам министра внутренних дел Ливана Бассама Мавлави, трагедия произошла в результате нападения на протестующих. Цитату приводит Reuters.

Мавлави заявил, что демонстранты хотели принять участие в протестах движения «Хезболла»: его сторонники требовали отстранить судью Тарека Битара, который занимается расследованием взрыва в порту Бейрута 2020 года. Преступники напали на протестующих и целились им в головы, утверждают власти Ливана.

Митинги прошли 14 октября. Ливанские вооруженные силы вмешались в перестрелки в районах Эт-Тайюни и Бадаро. Отмечается, что их спровоцировал снайпер, который открыл огонь по протестующим и военным патрулям.

Битар возглавлял комиссию по расследованию взрыва в порту ливанской столицы, который произошел 4 августа 2020 года из-за пожара. Тогда погибли около 190 человек, более шести тысяч получили ранения, были разрушены тысячи жилых домов. Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла обвинил Битара в намеренной политизации расследования.