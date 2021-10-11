Стало известно об угрозе взрыва на нефтяном объекте в Ливане

Ливанскую армию эвакуируют из южных районов страны из-за угрозы взрыва, который может произойти на нефтяном объекте Аль-Захрани. Об угрозе взрыва стало известно ливанскому изданию Al Jadeed со ссылкой на источник.

Кадры с места происшествия публикуют пользователи Twitter. На них можно увидеть черный столб дыма, поднимающийся неподалеку от цистерн с бензолом.

Пока местные власти не прокомментировали происходящее.

Угрозы взрыва опасаются после произошедшего 4 августа 2020 года в Бейруте, когда в порту Бейрута взорвался груз аммиачной селитры. Погибли около 190 человек, более шести тысяч получили ранения, были разрушены тысячи жилых домов. Это самый крупный неядерный взрыв, когда-либо зарегистрированный в истории.