Взрыв на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе сняли на видео

Взрыв на нефтедобывающей платформе Ku-Alfa мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе сняли на видео. Запись очевидцев из соцсетей опубликовал Telegram-канал «360».

Платформа, на которой произошел взрыв, расположена в 100 километрах от города Сьюдад-дель-Кармен мексиканского штата Кампече. По предварительной информации, ЧП произошло в центре распределения газа и нефти.

Как сообщает ТАСС, при пожаре на платформе пострадали пять человек. «К настоящему времени известно о пяти пострадавших с ожогами, которые получают помощь в больнице в городе Сьюдад- дель-Кармен <...>. К счастью, сведений о погибших не поступало», — говорится в сообщении компании. Однако издание Tribuna Campech на своей странице в Facebook сообщило, что число пострадавших увеличилось до 15.

Нефтегазовая компания заявила, что проведет расследование обстоятельств инцидента.

15 августа в Ливане в результате взрыва газового танкера погибли не менее 10 человек, еще около сотни получили ранения. Взрыв произошел в районе Аккар на севере Ливана, в связи с ЧП были задействованы по меньшей мере 22 бригады скорой помощи ливанского Общества Красного Креста.