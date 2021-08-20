Угрожавший устроить взрыв в Вашингтоне оказался психически больным

Флойд Рэй Роузберри, угрожавший устроить взрыв в центре Вашингтона, оказался психически больным. Недавно у него скончалась мать. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел 19 августа, в 9:45 по местному времени. 49-летний Роузберри, страдающий шизофренией, подъехал к библиотеке Конгресса на своей машине без номерных знаков. Мужчина заявил, что в машине находится взрывчатка и он готов устроить подрыв.

«Я здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, там Капитолий или типа того. Там еще есть Капитолий. Прибывает полиция. Я пытаюсь дозвониться до Джо Байдена», — заявил мужчина посредством трансляции в приложении Facebook Live.

Материалы по теме «Америка ищет внешних врагов» Почему через 150 лет после Гражданской войны США вновь оказались на грани раскола? Президент расколотой нации В каких условиях в Вашингтоне прошла инаугурация Дональда Трампа

Также Роузберри выступил с антиправительственными лозунгами, прокомментировал недавние события в Афганистане, дал свою оценку ситуации в здравоохранении и в армии. Злоумышленник призвал Байдена уйти в отставку, взамен он был готов покинуть свой автомобиль.

«Ты покинешь свой пост, я покину этот автомобиль. Просто выйди и поговори со мной, Джо. Америка устала от всего этого. Я не тот, кто взрывает эту бомбу, Джо. Ты собираешься спровоцировать меня на это», — огласил свои требования Роузберри.

Трансляция была прервана, поскольку Facebook удалил страницу мужчины. Известно, что он был подписан на страницу бывшего президента США Дональда Трампа, а также группу White Lives Matter.

Все это время полиция вела с мужчиной переговоры. Зону вокруг пикапа оцепили, из ближайших зданий эвакуировали людей, прибыл полицейский спецназ. Однако Роузберри решил добровольно сдаться, выйдя из машины примерно в 14:30 по местному времени. Саперы, обследовав машину, взрывчатку не нашли.

В беседе с агентством Reutres бывшая жена злоумышленника Кристалл Роузберри заявила, что у бывшего мужа была диагностирована шизофрения, также в прошлом он неоднократно угрожал ей оружием. «Он сумасшедший. Несколько раз он направлял на меня и мою сестру оружие», — заявила женщина. По ее словам, она развелась с ним восемь лет назад.