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Угрожавший устроить взрыв рядом с библиотекой Конгресса мужчина сдался полиции

NYT: угрожавший устроить взрыв в Вашингтоне мужчина сдался полиции без сопротивления
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Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Мужчина, угрожавший устроить взрыв рядом с библиотекой Конгресса в Вашингтоне, сдался полиции. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Ранее он сообщил правоохранителям, что в его автомобиле, припаркованном рядом с библиотекой Конгресса, находится бомба. В сообщении уточняется, что подозреваемый вышел из автомобиля и сдался правоохранительным органам. По данным издания, мужчина задержан.

Как сообщил представитель полиции во время брифинга, правоохранительные органы пока не могут сказать, была ли взрывчатка в машине. «Расследование продолжается, мы не знаем, были ли взрывчатые вещества в автомобиле», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, ничто не указывает на то, что у заявившего о заминированном автомобиле человека есть сообщники. Личность задержанного установлена, им оказался мужчина из штата Северная Каролина, недавно потерявший мать. Ему предъявят обвинения в уголовном преступлении, добавил представитель полиции.

Ранее 19 августа стало известно о подозрительном автомобиле, который припарковался у здания библиотеки Конгресса. Полиция Капитолия объявила об угрозе взрыва, оцепила близлежащую территорию и попросила общественность и журналистов избегать приближения к месту происшествия. К автомобилю направились специалисты для выяснения обстоятельств. Позже полиция начала переговоры с мужчиной.

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