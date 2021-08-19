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Полиция в Вашингтоне начала переговоры с человеком с подобием детонатора в руках

Полиция Капитолия: человек у библиотеки Конгресса держит в руках подобие детонатора
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Фото: Patrick Semansky / AP

У библиотеки Конгресса в Вашингтоне начались переговоры с человеком, который держит подобие детонатора в руках. Об этом сообщила на брифинге полиция Капитолия, передает РИА Новости.

Этот человек — водитель, который ранее сообщил правоохранителям, что в его автомобиле, припаркованном рядом с библиотекой Конгресса, находится бомба. Сейчас полицейские установили личность человека, выясняются его мотивы. Представитель полиции также сообщил, что сотрудники эвакуировали людей из нескольких близлежащих зданий, сотрудники Конгресса находятся в отпуске.

Ранее стало известно о подозрительном автомобиле, который припарковался у здания библиотеки Конгресса. Полиция Капитолия объявила об угрозе взрыва, оцепила близлежащую территорию и попросила общественность и журналистов избегать приближения к месту происшествия. К автомобилю направились специалисты для выяснения обстоятельств.

4 мая неизвестный пытался въехать на автомобиле на территорию штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Вооруженная охрана остановила нарушителя, не открывая огонь. Сотрудники поговорили с американцем и убедили его отказаться от преступных намерений.

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