Полиция Капитолия сообщила об угрозе взрыва рядом с библиотекой Конгресса

Рядом с библиотекой Конгресса обнаружен подозрительный автомобиль, ведется расследование угрозы взрыва. Об этом сообщила полиция Капитолия на своей странице в Twitter.

К машине, вызвавшей подозрения сотрудников, направлены специалисты. Полиция попросила общественность и журналистов избегать место предполагаемой угрозы. Информация о происшествии уточняется. Полиция продолжает работать на месте.

23 июля стало известно, что неизвестный открыл стрельбу в двух километрах от Белого дома. Мужчина стрелял в посетителей одного из ресторанов более 20 раз. Преступнику удалось скрыться, полиция заявила, что он серьезно ранил двух человек.

В апреле появились сообщения о стрельбе рядом со зданием Конгресса. Неизвестный на автомобиле врезался в двух сотрудников полиции Капитолия, один из них погиб. Также мужчина бросился с ножом на полицейских, однако его застрелили ответным огнем.

