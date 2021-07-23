Неизвестный открыл стрельбу недалеко от Белого дома

Неизвестный открыл стрельбу около ресторана Le Diplomate в престижном районе Вашингтона, в двух километрах от Белого дома. Об этом сообщает «Би-би-си».

Мужчина выстрелил в сторону посетителей на открытой веранде более 20 раз. Им пришлось прятаться внутри ресторана. По информации издания, злоумышленник серьезно ранил двух человек. Полиция предполагает, что один из них был целью нападавшего. На данный момент пострадавших доставили в больницу.

Очевидцы сообщили, что после нападения мужчина скрылся в районе Логан Серкл. На данный момент он находится в розыске. По информации издания, полицейские смогли быстро среагировать на этот инцидент, так как уже расследовали другое происшествие со стрельбой недалеко от ресторана.

Как отмечает «Би-би-си», количество преступлений со стрельбой в Вашингтоне растет с 2018 года. В 2021 году уже зарегистрировали 471 нападение с применением огнестрельного оружия. Так, в ходе похожего инцидента 17 июля погиб ребенок и пострадали пятеро взрослых. По данным правоохранителей, инцидент произошел в юго-западной части Вашингтона. Получившую ранения 6-летнюю девочку доставили в больницу, однако позже она скончалась.