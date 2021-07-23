Мир
 
Последние новости
Мурашко назвал подходящие для ревакцинации от COVID-19 российские вакцины
Украинский танк по ошибке расстрелял село во время учений
Дудь прибыл в суд для рассмотрения дела о пропаганде наркотиков
В Минздраве раскроют данные об исследовании вакцин от COVID-19
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Российский военный пенсионер попался ФСБ на контрабанде оружия
Иван Сафронов написал о проблемах с преследованием по «шпионским» статьям в России
Потерявшая сознание на Олимпиаде российская лучница рассказала о случившемся
Раскрыта загадка галактики Сомбреро
Названа причина появления тысяч гигантских медуз на российском пляже
Новости партнеров
Прослушать новость

Неизвестный открыл стрельбу недалеко от Белого дома

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Неизвестный открыл стрельбу около ресторана Le Diplomate в престижном районе Вашингтона, в двух километрах от Белого дома. Об этом сообщает «Би-би-си».

Мужчина выстрелил в сторону посетителей на открытой веранде более 20 раз. Им пришлось прятаться внутри ресторана. По информации издания, злоумышленник серьезно ранил двух человек. Полиция предполагает, что один из них был целью нападавшего. На данный момент пострадавших доставили в больницу.

Очевидцы сообщили, что после нападения мужчина скрылся в районе Логан Серкл. На данный момент он находится в розыске. По информации издания, полицейские смогли быстро среагировать на этот инцидент, так как уже расследовали другое происшествие со стрельбой недалеко от ресторана.

Как отмечает «Би-би-си», количество преступлений со стрельбой в Вашингтоне растет с 2018 года. В 2021 году уже зарегистрировали 471 нападение с применением огнестрельного оружия. Так, в ходе похожего инцидента 17 июля погиб ребенок и пострадали пятеро взрослых. По данным правоохранителей, инцидент произошел в юго-западной части Вашингтона. Получившую ранения 6-летнюю девочку доставили в больницу, однако позже она скончалась.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мужчина устроил стрельбу на стадионе в США
Ребенок погиб в ходе стрельбы в США
День независимости США превратился в кровавую бойню
Появилось видео с места смертельной перестрелки в США