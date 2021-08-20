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Полиция Вашингтона не нашла бомбы в автомобиле у здания конгресса США

Полиция Вашингтона не нашла бомбы в машине у Капитолия, но нашла детали для ее создания
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Фото: ELIZABETH FRANTZ / Reuters

Сотрудники полиции Вашингтона завершили проверку припаркованного у здания американского конгресса автомобиля на наличие в нем взрывного устройства, бомбу не обнаружили. Об этом сообщается в письме, распространенном полицией Капитолия.

Сообщается, что вместо бомбы правоохранители извлекли из пикапа материалы, которые потенциально могут быть использованы для изготовления взрывного устройства. Какие именно детали были найдены полицейскими, не сообщается.

По словам представителей ведомства, район вокруг здания вновь признан безопасным, однако на месте происшествия все еще остаются следователи для выяснения подробностей.

Ранее 19 августа стало известно о подозрительном автомобиле, который припарковался у здания библиотеки Конгресса. Полиция Капитолия объявила об угрозе взрыва, оцепила близлежащую территорию и попросила общественность и журналистов избегать приближения к месту происшествия. После переговоров с полицией мужчина сдался правоохранителям.

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